Voice of Cards: The Isle Dragon Roars è un nuovo misterioso gioco di Square Enix spuntato sul PSN

Nel databatase di PlayStation Network è stato avvistato il misterioso nuovo gioco di Square Enix intitolato Voice of Cards: The Isle Dragon Roars.

La notizia, è stata prima riportata dall'account Twitter PSN Releases e poi da Gematsu. Al momento non si sa nulla su questo progetto che non è stato presentato in via ufficiale dalla compagnia.

Sappiamo, però, che i marchi Voice of Cards e The Isle Dragon Roars sono stati registrati da Square Enix a febbraio insieme al marchio di Ever Crisis.

Oltre a questo, apprendiamo che Voice of Cards: The Isle Dragon Roars è stato registrato nella versione PlayStation 4 e, dal nome, potrebbe trattarsi di un card game.

Nelle immagini dei tweet qui sotto, potete vedere l'icona di Voice of Cards: The Isle Dragon Roars avvistata su PSN:

Vi riporteremo tutte le novità su questo misterioso progetto appena sarà possibile.

Fonte: Twitter.