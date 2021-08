Super Mario Bros., una rara copia del titolo NES è stata battuta all'asta per 2 milioni di dollari

Una rarissima copia di Super Mario Bros. per NES è stata recentemente battuta ad un'asta online per l'esorbitante cifra di 2 milioni di dollari, superando il precedente record di vendita per un titolo retro detenuto da Super Mario 64, venduto per 1.56 milioni.

Stando a quanto dichiarato da Rob Petrozzo, uno dei fondatori del sito dedicato alla compravendita Rally, il gioco è stato comprato da un acquirente anonimo, quindi non sapremo mai chi ha sborsato quella cifra per entrare in possesso del titolo.

Come mai questa copia ha così tanto valore? Si tratta a quanto pare di una edizione "hangtab", ovvero dotata di gancio per essere appesa negli scaffali, sigillata e valutata in condizione quasi perfette (rating 9.8 A+) ed è una delle 14 copie esistenti in tutto il mondo.

La proprietà del gioco era non solo di Rob e del sito Rally, ma era divisa fra 3000 "azionisti", tutti proprietari di una percentuale di questa rarità che, all'epoca, era costata solo 140mila dollari.

Nel tempo, sono arrivate diverse offerte d'acquisto, ma accettarle era una decisione che tutti gli investitori dovevano prendere e, fino ad oggi, erano state tutte rifiutate.

Con questo anonimo Rockfeller che ha proposto 2 milioni di dollari, possiamo dire che la loro pazienza è stata premiata con un ritorno d'investimento niente male.

Punks, X-Men, Declarations, and some news...



?A NEW WORLD RECORD on Rally?



...w/ the ,000,000 sale of our 1985 Super Mario Bros., marking the HIGHEST PRICE EVER PAID for a video game of any title.



Read more in todays New York Times (cc: @nytimes): https://t.co/mJzEcVMXuQ pic.twitter.com/segsfw6Jw9 — Rally (@OnRallyRd) August 6, 2021

Questa copia di Super Mario Bros. è ora ufficialmente il gioco più costoso mai venduto, ma non possiamo sapere quando salterà fuori un altro titolo retrò che supererà questa imponente cifra. Come ogni buon vino, più passa il tempo, più aumenta il fattore nostalgia e il relativo valore, quindi in futuro, chissà?

Voi che ne pensate? Secondo voi il valore collezionistico giustifica la cifra spesa, oppure 2 milioni sono comunque eccessivi?

