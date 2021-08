Lionel Messi incontra Super Mario in uno speciale tributo del Barcellona

Il Barcellona ha dovuto dire addio a Lionel Messi, leggendario calciatore che ha trascorso, nella squadra spagnola, praticamente la sua intera carriera calcistica, dal 2000 ad oggi.

Tuttavia, non si può dire addio ad una presenza importante come Messi, senza offrirgli un importante tributo. Ecco perché la squadra ha deciso di pubblicare un video su Twitter nel quale rende omaggio al calciatore...trasportandolo nel mondo di Super Mario.

Il video in questione, visibile qui di seguito, non è un vero e proprio videogioco, ma è semplicemente un'idea carina per onorare la sua carriera: con la musica di Super Mario per NES di sottofondo, un pixelloso Messi ripercorre la sua intera avventura calcistica e le tappe più importanti, come l'ottenimento della maglia numero 10 del Barcellona, il 6-1 contro il Paris Saint-Germain nel 2017 e i suoi 6 Palloni d'Oro.

Non mancano inoltre foto e "easter egg" che un vero fan di Messi coglierà in un istante.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

L'addio di Messi sarà un duro colpo per il Barcellona, ma questa è la prova concreta che il calciatore argentino verrà ricordato per molte cose e saranno quasi tutti ricordi colorati rossoblu.

Fonte: Twitter