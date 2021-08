Xbox in arrivo la Night Mode che attenua luminosità di schermo, controller e perfino il tasto accensione

Microsoft sta lavorando ad una nuova modalità notturna per le console Xbox e, dalle prime premesse, potrebbe essere una feature parecchio interessante.

La nuova Night Mode è attualmente in fase di testing, ma gli iscritti al programma Xbox Insiders di anello Alpha Skip-Ahead, possono provarla di persona a partire da oggi.

Quali sono le caratteristiche di questa modalità notturna? La feature permette agli utenti di abbassare la luminosità dei propri schermi, per affaticare meno gli occhi in condizioni di scarsa luminosità, ma lo stesso si può fare anche per i LED del controller e perfino per il LED d'accensione della console.

La nuova Night Mode sarà completamente personalizzabile: potete impostare voi stessi il livello di luminosità dei singoli apparecchi e perfino applicare sulla TV un filtro a luce blu.

La regolazione d'intensità luminosa vale anche per le luci del controller e il logo Xbox sulla console e, naturalmente, potete anche scegliere di disattivarle completamente.

Se non avete voglia di impostare manualmente la Night Mode ogni giorno, potete semplicemente impostare un'attivazione quotidiana automatica, ad esempio al tramonto o la sera tardi.

I tester stanno provando la modalità proprio in questo istante, quindi aspettatevi diversi report a proposito.

Forse la modalità notturna non cambierà radicalmente la vita di un possessore di console Xbox, ma un livello in più di personalizzazione dell'esperienza utente è sempre ben accetta.

