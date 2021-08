Fable dà il benvenuto al senior gameplay designer di Cyberpunk 2077 che entra in Playground Games

Paweł Kapała, senior gameplay designer di Cyberpunk 2077, ha lasciato CD Projekt Red e si è unito a Playground Games per lavorare al prossimo gioco di Fable. Le informazioni sono apparse sull'account LinkedIn di Kapała, dove ha confermato di essere stato assunto dallo sviluppatore di Fable per la posizione di principal gameplay designer. Kapała ha trascorso gli ultimi sette anni presso CD Projekt Red, dove ha lavorato a The Witcher 3: Wild Hunt e alle espansioni del gioco prima di passare a Cyberpunk 2077.

Secondo il suo profilo, durante lo sviluppo di The Witcher 3, Kapała ha progettato e implementato combattimenti contro i boss, oltre a lavorare su incontri specifici, intelligenza artificiale, comportamenti dei nemici e così via. Ha anche supportato l'implementazione di Gwent, minigiochi, e ha preso parte alla progettazione e all'esecuzione della modalità New Game Plus.

Successivamente, Kapała ha lavorato a Cyberpunk 2077, in particolare sui sistemi corpo a corpo e armi da fuoco del gioco e collaborando strettamente con tutti i reparti per garantire una visione coerente del combattimento nel gioco. Inoltre, gli sviluppatori hanno bilanciato le armi per fornire un'esperienza in prima persona di alta qualità per i giocatori.

Il suo profilo LinkedIn.

Sembra quindi che il lavoro di Kapała presso Playground Games includerà anche la progettazione e l'implementazione di vari sistemi di combattimento. Considerando che Fable è nelle prime fasi di sviluppo, sappiamo ancora molto poco del progetto e delle sue caratteristiche, combattimento incluso. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, il nuovo Fable avrà a disposizione sia la prospettiva in prima che quella in terza persona, quindi l'esperienza di Kapała su Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 potrebbe essere un'aggiunta molto utile al team di Fable.

Fonte: GameRant