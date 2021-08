Razer Zephyr, la mascherina RGB hi-tech è in fase di beta test

La mascherina protettiva Project Hazel RGB di Razer si chiama ufficialmente Zephyr e la società ora accetta le iscrizioni per coloro che sono interessati a testarla prima del suo lancio.

Razer ha condiviso la notizia su Twitter, confermando che Razer Zephyr è l'ultima evoluzione del suo purificatore d'aria indossabile.

Zephyr è progettata per essere "sicura, sociale e sostenibile", con "una sicura guarnizione facciale in silicone e un rivestimento antiappannamento". Per chi è interessato ad iscriversi, tutto ciò che deve fare è andare alla pagina Community Beta Test e inserire il proprio nome, paese, e-mail, social media e una breve spiegazione del motivo per cui desidera partecipare al test.

Razer ha presentato per la prima volta questo concept di mascherina RGB al CES 2021 a gennaio e ha confermato che stava diventando un prodotto reale a marzo 2021. Razer Zephyr è ancora prevista per il lancio quest'anno, ma il CEO Min-Liang Tan ha avvertito che potrebbe essere disponibile in quantità limitata all'inizio.

Project Hazel is now officially Razer Zephyr ? the latest evolution of our wearable air purifier. Designed to be safe, social and sustainable, Razer Zephyr sports 99% BFE, a secure silicon face seal and anti-fog coating. Join our community beta test: https://t.co/mlex2YSMpi pic.twitter.com/yLUj0lO2oJ — R ? Z ? R (@Razer) August 6, 2021

Razer Zephyr è un "respiratore chirurgico N95" e ha un'elevata resistenza ai fluidi per proteggere da grandi gocce e schizzi. Presenta inoltre un design chiaro e trasparente che consentirà agli altri di vedervi parlare e di cogliere più facilmente i segnali del viso. La sua tecnologia Voiceamp garantirà anche che le vostre parole non siano attutite grazie alla combinazione di microfono e amplificatore integrati.

La mascherina supporta anche filtri sostituibili, ventilatori ricaricabili, viene fornita con una custodia di ricarica wireless con sterilizzatore UV, è pensata per l'uso quotidiano e può sfruttare 16,8 milioni di colori e una suite di effetti grazie a Razer Chroma RGB.

Fonte: IGN.