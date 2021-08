Lightyear Frontier è un gioco esplorativo tra fattorie e mech giganteschi

Il primo nuovo trailer mostrato durante l'evento ID@Xbox riguarda Lightyear Frontier, un titolo di esplorazione e farming ambientato in un mondo aperto in cui potremo creare, gestire le varie risorse e costruire la propria fattoria.

Sarete in grado di giocare in solitaria o in modalità cooperativa fino a 4 giocatori, in un mondo in cui scoprirete e coltiverete piante aliene, addomesticherete la fauna selvatica, affronterete le intemperie e costruirete la vostra nuova casa lontano da casa.

Sfruttate l'ambiente per le vostre produzioni e per costruire la fattoria. Trovate e sviluppate nuove risorse in autonomia. Coltivate i vostri raccolti grazie a meccaniche di farming assolutamente innovative. Usate il vostro raccolto per migliorare il vostro mecha e avventuratevu attraverso l'esotico ecosistema del pianeta.

Attualmente Lightyear Frontier non ha ancora una data di uscita.