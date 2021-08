Super Mario nel suo film potrebbe resuscitare uno dei personaggi più sconosciuti della serie

Il prossimo film di Super Mario Bros. di Illumination sta riportando in vita uno dei personaggi più sconosciuti del Regno dei Funghi: Foreman Spike.

Come segnalato da VGC, il comico Sebastian Maniscalco è apparso nel podcast del collega comico Bert Kreischer e ha affermato: "sono nel film di Super Mario Bros., un film d'animazione. Sto interpretando Spike".

Spike è apparso per la prima volta in Wrecking Crew del 1985, servendo come una sorta di antagonista del nostro amato idraulico, come sottolineato dall'utente Twitter @eponge2L.

Foreman Spike from Wrecking Crew will be in the Super Mario Bros. Movie from Illumination!



(Source; https://t.co/sudEYW89DZ, 1:35:13 mark)#SuperMario pic.twitter.com/XGDDBc3UbY — Bob L'éponge (@Eponge2L) August 7, 2021

Spike è apparso anche nel sequel del 1998, lanciato solo in Giappone, Wrecking Crew '98 per Super Famicom.

Se il commento di Maniscalco è vero, allora si tratta della prima informazione sul cast per il film di Illumination. Tutto ciò che sappiamo finora è che Nintendo e Illumination puntano a una data di uscita nel 2022 per il film, anche se è possibile che la pandemia di COVID-19 abbia modificato le cose. Universal e Nintendo stanno coproducendo il progetto, con la Universal responsabile della distribuzione della pellicola.

Per chi non lo sapesse, Illumination è lo studio dietro film in CG come Cattivissimo me, The Life of Pets e The Grinch del 2018.

