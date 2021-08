Twitch nella bufera tra bot razzisti e 'raid d'odio' e la protesta #TwitchDoBetter diventa virale

I social media si stanno mobilitando contro Twitch mentre gli streamer criticano pesantemente la piattaforma per una recente tendenza in cui i bot inviano messaggi razzisti in chat. Per questo e per "raid di odio", la community ha iniziato unirsi dietro l'hashtag #TwitchDoBetter.

I Termini di servizio di Twitch condannano qualsiasi "condotta odiosa", che specifica qualsiasi attività che includa la discriminazione basata su "razza, etnia e colore". Pertanto, la piattaforma è pubblicamente contraria al linguaggio razzista.

Sfortunatamente, i bigotti e i follow-bot non sono una novità per il mondo di Twitch e un'entità sconosciuta sta creando numerosi account gratuiti per molestare gli streamer neri in chat.

Con lo streamer di Apex Legends, Solo, che è l'ultima vittima di queste molestie, #TwitchDoBetter ha iniziato a diventare di tendenza su Twitter mentre gli utenti sono solidali e chiedono un cambiamento. Sia gli spettatori che gli streamer sperano che Twitch possa diventare uno spazio più sicuro aumentando le misure di sicurezza.

I protocolli esistenti sono già considerati insufficienti, come testimonia lo spam nella chat a cui Solo è stato sottoposto.

Comprensibilmente, Solo ha risposto allo spam insultando i botters e da allora ha iniziato a utilizzare strumenti come Commanderroot per affrontare la situazione. Tuttavia, questa è una soluzione insoddisfacente per la maggior parte, che crede che Twitch dovrebbe prendere una posizione più forte e applicare i propri ToS in modo più proattivo.

And it's happened again.



This is absolutely enough. If you're taking 1/2 of our income then why are marginalized people still subject to lackluster safety protocols?#TwitchDoBetter <-- use the hashtag, don't just retweet https://t.co/aYin88chwl — ??? ??, ?????! ?? (@RekItRaven) August 9, 2021

All of my friends are getting hate raids lately. #TwitchDoBetter. Make the platform safe for us, first and foremost. And give us a bigger cut of the revenue as well. The amount of trolls and harassment marginalized streamers put up with does not make 50% sub revenue worth it. — chonki ? (@chonkikage) August 9, 2021

Un altro problema su cui questo hashtag ha attirato l'attenzione è il problema dei "raid di odio", con cui gli utenti inondano gli streamer con un linguaggio offensivo e fanno "deragliare" lo streaming. Come il problema dello spam bot, le persone sperano che Twitch possa essere più attivo nel prevenire questo tipo di comportamento.

Al momento, i rappresentanti della piattaforma devono ancora rispondere alla situazione, ma l'hashtag di tendenza ha un obiettivo chiaro: convincere Twitch ad agire e rendere la sua piattaforma uno spazio più sicuro per tutti.

Fonte: Dexerto.