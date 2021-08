Eastward: la splendida avventura post-apocalittica in pixel art ha una data di uscita

Spesso etichettato come una sorta di The Last of Us in pixel art per la presenza di un burbero protagonista che sembra la coppia sputata di Joel alle prese con una ragazzina all'interno di un mondo post-apocalittico, Eastward torna a far parlare di sé e lo fa nel migliore dei modi.

Il titolo pubblicato da Chucklefish è la chicca finale del Nintendo Indie World Showcase di oggi e per l'occasione abbiamo la data di uscita ufficiale: il 16 settembre su PC e Switch (il gioco è un'esclusiva console temporale)

Per scoprire tanti altri dettagli di questo gioco non perdetevi la nostra prova di Eastward.