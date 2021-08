Faith of Danschant: Hereafter è uno spettacolare RPG cinese che si mostra in un video gameplay

L'industria dei videogiochi in Cina è da tempo focalizzata sui giochi per mobile, vero successo in Asia, ma sempre più team stanno optando per PC e console con blockbuster che hanno poco da invidiare, almeno in termini di valori produttivi, con giochi sviluppati in Giappone o in Occidente. Il gioco di ruolo d'azione Faith of Danschant: Hereafter è l'ultima sorpresa di questo paese e un nuovo video della durata di 12 minuti mostra il suo potenziale.

Faith of Danschant: Hereafter è sviluppato da Joyfun Game e dall'editore Wangyuan Shengtang per PC e console, probabilmente Xbox Series X/S e PlayStation 5. È basato su Unreal Engine e utilizzerà NVIDIA RTX Ray Tracing più la tecnologia DLSS per offrire prestazioni migliori senza una perdita visibile della qualità grafica.

La sua storia sarà ispirata alla mitologia cinese ed è un sequel di Faith of Danschant, uscito nel 2017 per PC. Il suo sistema di combattimento offrirà arti marziali cinesi e battaglie con la spada, e come possiamo vedere il gameplay sarà veloce e colorato, simile a quello di uno hack and slash. La demo include battaglie contro alcuni grandi boss, scene d'azione ed elementi magici.

Attualmente non c'è ancora una data di uscita specifica per questo gioco. Rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno condivise in futuro.

