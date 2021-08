Inked: A Tale of Love è una ispirata avventura puzzle disegnata a mano che ha una data di uscita per console

È stato annunciato che la versione per console del gioco puzzle di avventura Inked: A Tale of Love, sarà disponibile a partire dal 27 agosto 2021. Nello stesso giorno verrà inoltre pubblicata su Steam la nuova versione per PC.

Inked racconta una toccante storia di amore e speranza. I giocatori potranno avventurarsi in un meraviglioso mondo di carta disegnato a penna e risolveranno enigmi per aiutare il protagonista a ritrovare la sua amata. I nove spettacolari capitoli disseminati di puzzle garantiscono un'esperienza di gioco di circa quattro ore, resa ancora più memorabile dalla coinvolgente colonna sonora originale.

Inked sarà disponibile nell' Xbox Microsoft Store/PlayStation Store/Switch Game Store al prezzo di 9,99€.

Caratteristiche del gioco:

Un gameplay e uno stile grafico "a penna" unici

Una profonda trama che viene rivelata man mano che procedi

Moltissimi e ingegnosi puzzle

Una colonna sonora incantevole

Inked è una storia d'amore e di redenzione raccontata con carta e penna. In questo gioco puzzle narrativo, i giocatori si calano nei panni di un eroe senza nome impegnato in un viaggio attraverso vasti e meravigliosi scenari pieni di enigmi da risolvere. Ogni rompicapo permette al giocatore di sviluppare questa storia commovente e di avvicinarsi sempre più all'amore perduto dell'eroe.