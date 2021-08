Boyfriend Dungeon, il dungeon crawler che vi consente di...rimorchiare le vostre armi è disponibile ora

Durante il Nintendo Indie World di ieri è stato annunciato Boyfriend Dungeon, un dungeon crawler con armi da rimorchiare dello sviluppatore Kitfox Games. Il gioco è ora disponibile sia su Nintendo Switch che su PC e Xbox attraverso Xbox Game Pass.

Inizialmente annunciato nel 2017 ha raccolto 272 mila dollari in crowdfunding attraverso la campagna Kickstarter un anno dopo. Da allora lo studio di sviluppo ha lavorato su questo particolare genere che unisce azione ad un dating simulator.

Ecco una breve descrizione: "Ti trasferisci nel vecchio appartamento di tuo cugino, senza affitto per l'estate. Inoltre, ti aiuterà a risolvere il tuo piccolo problema...non hai mai avuto un appuntamento in vita tua! Per acquisire un po' di confidenza e incontrare persone, oltre a guadagnare un po' di soldi, hai il compito di eliminare le creature nel 'dunj'. Presto scopri che le armi che trovi si trasformano in adorabili personaggi... e sono single! Ma qualcuno rapisce le armi e le lascia danneggiate nel dungeon! Chi potrebbe fare una cosa del genere? Risolverai i vari misteri? Troverai l'amore? O, almeno, l'amicizia?".

Ci sono sette "bae blade" che presentano una serie opzioni romantiche, maschili, femminili e non binarie. La barra dell'amore può essere riempita attraverso relazioni romantiche o formando forti amicizie platoniche. Inoltre si possono instaurare più relazioni anziché una sola.

Se questo particolare gioco vi incuriosisce, potete acquistare il gioco su PC, Switch e Xbox ad un prezzo di circa 16 euro: se siete abbonati a Xbox Game Pass il gioco è lì pronto da scaricare.

Fonte: Eurogamer