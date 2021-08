RIPOUT è un Dead Space FPS e co-op in un nuovo trailer gameplay

RIPOUT è uno sparatutto cooperativo che mette i giocatori su astronavi abbandonate, infestate da alieni mutanti, che si evolvono in anticipo per affrontarli. Fortunatamente, i giocatori hanno una risorsa bizzarra nelle loro mani, la Pet Gun, e lo studio Pet Project Games ha pubblicato un nuovo trailer che mostra in azione questa particolare "arma".

In un gioco in cui i nemici riescono a fondersi in creature minacciose che sembrano uscite direttamente da Dead Space, la Pet Gun dà loro un assaggio del loro stesso veleno, rubando ad esempio oggetti dai loro corpi, in modo che i giocatori possano utilizzarli in seguito. Il vostro scopo è di trovare una serie di risorse e materiali in tempo prima di essere sopraffatti dai nemici.

Esplorerete innumerevoli navi abbandonate in varie brevi missioni da 10-20 minuti preparandovi sempre all'imprevisto: infatti queste navi vengono generate proceduralmente, pertanto non saranno mai uguali. Di seguito potete dare uno sguardo al nuovo video.

RIPOUT sarà disponibile per PC il 2022: per adesso non c'è ancora una data precisa, ma è già possibile inserirlo nella Lista dei Desideri su Steam.

