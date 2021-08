Naraka Bladepoint giocato in diretta alle 19!

Naraka Bladepoint è un Battle Royale d'azione per 60 giocatori che offre ai giocatori una mobilità folle alimentata da parkour e l'utilizzo di rampini, un vasto arsenale di armi da mischia e a distanza e un elenco di personaggi con potenti abilità.

Si tratta di un gioco unico nel suo genere e che incuriosisce molto, soprattutto i fan dei battle royale. Il vero punto a favore di Naraka: Bladepoint però è in realtà la grafica, includendo sia il mondo in cui si svolge il gioco che il character design. L'ambientazione si chiama Morus Island e sarà completamente esplorabile da parte dei giocatori.

Se siete curiosi, questa sera alle 19 giocheremo in diretta questo particolare titolo: Alberto Naso e Antonino Fiore vi mostreranno il mondo e i combattimenti di Naraka Bladepoint. Potete seguire i nostri colleghi in due modi: attraverso il nostro canale Twitch Eurogamer_Italia, oppure qui sotto, con una pratica box chat per interagire con Alberto e Antonino.

Mi raccomando non mancate!