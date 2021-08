Pokémon Presents, data di un nuovo evento con tanti dettagli sui prossimi giochi

La prossima settimana si terrà un Pokémon Presents con nuove informazioni sui prossimi remake di Diamante e Perla e su Leggende Arceus. Il 2021 è stato un anno enorme per il franchise. Tra canzoni create da personaggi famosi, nuove carte collezionabili, per non parlare della sfilza di giochi in uscita su più piattaforme, il tutto per festeggiare i 25 anni del franchise.

The Pokémon Company ha lasciato intendere che nuove informazioni su Arceus sarebbero arrivate presto. Ora il team ha rivelato esattamente quando arriveranno le nuove informazioni i fan che hanno fame di informazioni non dovranno aspettare molto. Un Pokémon Presents, la risposta di Pokémon a un Nintendo Direct, si svolgerà mercoledì prossimo, 18 agosto, alle 15:00.

L'annuncio promette notizie su tutti e tre i prossimi titoli di Pokémon, ma non rivela alcuna informazione oltre a questo. È difficile prevedere cos'altro verrà rivelato su Diamante Lucente e Perla Splendente. Al di là dell'annuncio che i remake sono reali, come molti fan speravano da un po', e quando verranno lanciati, cosa che è stata anche rivelata, non c'è molto altro da sapere.

Lo stream probabilmente presenterà nuovi filmati, ovviamente, e forse anche notizie su alcune meccaniche ottimizzate. Ad ogni modo non ci resta che attendere questi pochi giorni che ci separano dall'evento.

Fonte: Destructoid