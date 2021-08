PS5 e non solo: Mark Cerny è il primo sviluppatore occidentale a vincere un premio ai CEDEC Awards

I CEDEC Awards si tengono ogni anno dal 2008 per celebrare notevoli risultati nello sviluppo di giochi e nella tecnologia di intrattenimento per computer in Giappone. Sorprendentemente (o forse no) per la prima volta, il loro premio speciale assegnato ogni anno a uno sviluppatore illustre quest'anno va ad una persona non giapponese, ovvero Mark Cerny.

Mark Cerny ora si unisce a un club esclusivo di membri dell'industria dei giochi che hanno avuto un effetto assolutamente rivoluzionario su di esso. Il suo nome sarà ora elencato tra altre leggende del settore come Hideo Kojima, Shigeru Miyamoto, Masahiro Sakurai e Hironobu Sakaguchi per citarne alcuni.

Ecco il motivo del premio: "È stato profondamente coinvolto nella progettazione e nello sviluppo di PlayStation, fornendo una piattaforma che consente un'esperienza di gioco meravigliosa, e ha partecipato alla produzione di molte opere di successo che rappresentano PlayStation come Crash Bandicoot e Ratchet & Clank".

Che altro dire se non complimenti!

Fonte: PSU