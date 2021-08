Xbox Cloud Gaming gira su Atari VCS in un affascinante mix di retro e modernità

Sebbene il servizio Xbox Cloud Gaming di Microsoft sia ufficialmente disponibile su dispositivi Windows, iOS e Android in determinate regioni, non è ancora accessibile su console per videogiochi senza ricorrere a modding e hack.

Tuttavia, il podcaster e conduttore, Danny Peña, ha appena messo le mani sulla nuova retro console di Atari, l'Atari VCS, ed è riuscito a far funzionare Xbox Cloud Gaming in tempi relativamente brevi.

Ciò è stato possibile grazie al modo in cui è progettato Atari VCS. A differenza di Nintendo Switch, Xbox Series X/S e PS5 che sono progettate da zero per essere console di gioco, Atari VCS è in realtà un dispositivo due in uno che presenta sia una modalità console per giocare a giochi e app Atari VCS e una modalità PC che può eseguire praticamente tutto ciò che l'utente desidera.

Danny Peña afferma di aver eseguito Xbox Cloud Gaming utilizzando Google Chrome. Questo browser in realtà è integrato in Atari VCS, quindi è probabile che lo stesse semplicemente usando nella normale modalità console.

Ad ogni modo, è ora confermato che Xbox Cloud Gaming può essere eseguito con il minimo sforzo su Atari VCS e apparentemente funziona molto bene con una connessione Internet abbastanza veloce.

L'unico avvertimento è che i controller Atari VCS non sembravano supportare Xbox Cloud Gaming, ma un controller Xbox connesso non ha dato nessun problema.

Testing out Xbox Cloud Gaming on Atari VCS. #Xbox pic.twitter.com/SFl9l0xWCU — Danny Peña (@godfree) August 11, 2021

In sostanza, Xbox Cloud Gaming consente ai giocatori di giocare ai principali titoli console di ultima generazione su dispositivi di "basso livello" poiché tutta l'elaborazione viene eseguita sui server di Microsoft. Oltre all'Atari VCS, Xbox Cloud Gaming è attualmente disponibile tramite l'app Xbox Game Pass su dispositivi Android, l'app Xbox su PC e tablet Windows 10 e 11 e tramite browser Web su dispositivi Windows e iOS.

Microsoft ha confermato che il servizio è in arrivo per la famiglia di console Xbox anche se non è ancora stata fissata una data di lancio.

Atari VCS è stata lanciata a giugno di quest'anno ed è il grande ritorno di Atari sulla scena delle console domestiche. Il mese scorso, la società ha annunciato di aver iniziato a lavorare sul suo primo "videogioco premium" per Atari VCS e altre console.

Fonte: Onmfst.