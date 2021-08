Xbox Series S: dentro l'hardware della console grazie al video teardown di Digital Foundry

Xbox Series S è la "sorella minore" di Xbox Series X, dedicata a chi non ha un budget enorme da spendere in console e a chi apprezza i giochi digitali. Ora, Digital Foundry in un nuovo video ci mostra Series S in un modo un po' particolare: il video infatti si concentra sul design interno della console, analizzando quindi tutte le parti che la compongono.

Nella lunga descrizione di questo teardown che accompagna il video, Digital Foundry spiega come tutti i vari componenti della console siano perfettamente stati progettati per stare all'interno di un case molto contenuto rispetto ad Xbox Series X.

La scelta di Microsoft di produrre una console completamente digitale ha notevolmente influenzato il design interno di Series S. Con la mancanza di un'unità disco c'è un solo cavo che lega insieme i componenti e possiamo vedere dal video come il dissipatore di calore copra per larga parte lo spazio interno della console. Di seguito potete dare uno sguardo al video.

Negli ultimi commenti, Digital Foundry afferma: "Xbox Series S è una console 'economica' ma con una qualità dell'ingegneria che è semplicemente di prima classe".

Fonte: Digital Foundry