Hideo Kojima e la sua opinione su remake e remaster: 'in futuro potrebbe non essere più necessario'

Le versioni remake o remaster di determinati giochi potrebbero non essere più un problema in futuro per gli sviluppatori: questa è l'opinione di Hideo Kojima che attraverso Twitter spiega perché l'intelligenza artificiale può fare grandi passi da gigante anche nel campo videoludico.

"L'intelligenza artificiale sta ripristinando dipinti, foto e video d'archivio e li colora. Verrà il giorno in cui l'intelligenza artificiale sarà incaricata di realizzare vecchi giochi ad alta risoluzione, 60 fps, ecc. In quel giorno, l'intelligenza artificiale imparerà quotidianamente man mano che l'hardware viene aggiornato e il software verrà aggiornato automaticamente. Potrebbe quindi non essere necessario per i creatori ricreare i giochi da soli" afferma il papà di Metal Gear e Death Stranding.

Per Kojima quindi il futuro è costellato da intelligenze artificiali capaci di ricreare da sole i videogiochi del passato in modo da farli girare su hardware di nuova generazione. Tra l'altro ne abbiamo un esempio recente, anche se si tratta per adesso di un trailer: un'intelligenza artificiale infatti è riuscita a "rimasterizzare" il trailer di Metal Gear Solid 2 in 4K ed il risultato è davvero niente male.

Kojima attraverso il suo account Twitter si lascia ad una serie di osservazioni: tra queste troviamo la sua opinione in merito al digitale.