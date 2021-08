Returnal per PS5 è il gioco preferito del momento dal creatore di Hades

Il direttore creativo di Hades, Greg Kasavin, ha rivelato che Returnal di Housemarque è uno dei suoi giochi preferiti del 2021 fino ad ora, e ci ha investito "diverse dozzine" di ore. Parlando con Michael Leri di ComingSoon, Kasavin ha elogiato l'approccio di Housemarque alla struttura roguelike di Returnal e l'ha paragonato all'approccio di Supergiant Games ad Hades.

"Ho adorato il modo in cui Housemarque ha preso il proprio punto di vista sul combattimento in stile arcade che è stato presente nei loro giochi precedenti e lo ha presentato nella struttura roguelike", ha detto Kasavin. "Ci ha messo in parallelo il fatto che abbiamo deliberatamente riportato in vita parte del gameplay hack-and-slash di Bastion su cui abbiamo lavorato molto tempo fa e l'abbiamo inserito in una struttura roguelike".

Kasavin crede che ci sia ancora spazio per esplorare ulteriormente il genere roguelike e ha aggiunto che, come Hades, Returnal esplora l'idea di morire e tornare in vita più e più volte mentre racconta una storia. "Quando crei un gioco, cerchi di farne uno migliore o unico", ha continuato Kasavin. "Ci siamo sentiti come se ci fosse molto spazio ancora libero per esplorare quel genere, nonostante i numerosi giochi roguelike. E nel nostro caso, volevamo usare la struttura come premessa per raccontare una storia e pensare a uno scenario in cui qualcuno sarebbe morto e sarebbe tornato in vita ancora e ancora. E anche Returnal esplora questa domanda".

Vi ricordiamo che Returnal è disponibile in esclusiva su PlayStation 5 mentre Hades è approdato da pochi giorni anche su PlayStation 4, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: ComingSoon