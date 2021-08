Batora: Lost Haven degli sviluppatori di Remothered rappresenterà l'Italia all'EuroPlay Games Contest

Il CEO e co-fondatore di Stormind Games, Antonio Cannata ha annunciato su Facebook che l'ultimo gioco dello studio, Batora: Lost Haven, è stato scelto per rappresentare l'Italia all'EuroPlay Games Contest, "l'Eurovision" dei videogiochi. Abbiamo parlato del gioco nella prova di Batora: Lost Haven e ora ecco una bella notizia per il progetto.

"L'evento si terrà giovedì 26 agosto in diretta streaming su Twitch come parte della Gamescom, e prevede una battaglia tra una selezione dei migliori giochi europei non ancora rilasciati. 15 giochi, ognuno a rappresentare la propria nazione in una competizione europea" si legge nell'annuncio.

La trama racconta di Avril, una normale ragazza di 16 anni, almeno fino a quando una catastrofe non devasta la Terra, distruggendo tutto ciò che le è caro. Ora il destino del suo pianeta natale grava sulle sue spalle, e solo sfruttando i nuovi poteri fisici e mentali che le sono stati donati potrà riuscire a salvarlo. Le scelte fatte durante il suo viaggio interplanetario cambieranno il destino dell'universo, e starà ad Avril decidere di chi fidarsi, scoprendo ben presto che la linea tra il bene e il male è molto più sottile di quanto sembri.

Attualmente non c'è ancora una data di uscita per Batora: Lost Haven, tuttavia non ci resta che tifare Stormind Games ed il suo gioco.