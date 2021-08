Ken il Guerriero addio al 'papà' e character designer Masami Suda che ci lascia all'età di 77 anni

Il mondo dell'animazione giapponese ha appena perso uno dei suoi grandi nomi. Masami Suda è morto all'età di 77 anni. L'animatore giapponese aveva lavorato come character designer nella serie anime di Ken il Guerriero e aveva anche partecipato allo sviluppo dell'anime Slam Dunk come direttore dell'animazione in molti episodi.

Animatore dagli anni '60, aveva lavorato in particolare con Toei per la sua più grande serie TV. Gli dobbiamo i crediti di Candy Candy e Kiss me Licia. Dopo aver avuto successo grazie a Ken, ha diretto molti OAV in questo universo, ma anche in quello di Samurai per una Pizza o Transformers. È stato anche animatore in diversi film di City Hunter e Dragon Ball/DBZ. Aveva anche partecipato a diversi film Pokémon e all'anime Street Fighter II - The Movie nel 1994.

L'ultimo lavoro di Masami Suda è stato come character designer per la serie animata Yo-Kai Watch nel 2014. L'artista è morto il 1 agosto, secondo alcune fonti: il character designer era malato da tempo.

RIP Masami Suda (1943-2021), legendary animator and character-designer (Hokuto no Ken, Slam Dunk...).

I've had the honor to host panels with him during Japan Expo festival 2017. https://t.co/cFyJzzVINr pic.twitter.com/4JJUziKYbp — Catsuka (@catsuka) August 17, 2021

