Switch e i suoi giochi in un Nintendo 64? Un folle e funzionante esperimento di un fan

Nintendo Switch è l'attuale console della società nipponica che sta macinando continuamente successi. Tuttavia, ci sono alcuni giocatori che sono attaccati alle vecchie care console Nintendo. Tra questi c'è un giocatore che ha praticamente inserito l'hardware di Switch all'interno di una console N64 ormai non più funzionante.

Un fan di nome QnadianBacon ha preso un vecchio e rotto Nintendo 64 e ha inserito tutti i componenti necessari per far funzionare un Nintendo Switch all'interno. Grazie al duro lavoro, il case dell'N64 è ora dotato di uno slot per cartucce Switch e le porte del controller sono state trasformate in porte USB, consentendo l'utilizzo di quattro controller cablati contemporaneamente.

"Oltre al fatto che sembra bello ed è stato divertente da realizzare, volevo un dock che mantenesse lo Switch orizzontale e avesse 4 porte USB integrate in modo da poter utilizzare altri controller di terze parti", afferma QnadianBacon. "Questo è associato al fatto che ho nostalgia dell'N64 che non ho mai avuto crescendo". Il prodotto finale, che potete vedere di seguito, è stato soprannominato "NS64".

Il procedimento per trasformare questa console è molto lungo, ma l'utente ha creato su Imgur una pagina che spiega passo per passo tutti i passaggi. Potete visionarla cliccando qui.

Fonte: Nintendo Life