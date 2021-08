The Rewinder è un'ispirata avventura puzzle sulla mitologia cinese in un nuovo trailer con data di uscita

Qi Yun è l'ultimo Rewinder, una persona che può comunicare con gli spiriti ed esplorare i ricordi di altre persone per alterare il passato. Incaricato dalle guardie degli inferi, si propone di indagare su una serie di misteriose sparizioni e morti in un piccolo villaggio. Aiutate Qi Yun nella sua ricerca in The Rewinder, una bellissima avventura in pixel art sviluppata da Misty Mountain Studio e pubblicata da Gamera Game che uscirà su Steam il 10 settembre.

In The Rewinder giocherete nei panni di Qi Yun, l'ultimo Rewinder conosciuto, che può comunicare con gli spiriti ed esplorare i ricordi di altre persone per cambiare il passato e quindi il presente. Incaricato dalle guardie degli inferi, Qi Yun si reca in un piccolo villaggio per indagare sul motivo per cui uno spirito non può essere reincarnato. Questo villaggio un tempo fiorente è stato abbandonato, lasciando una donna da sola. Chi sta aspettando? Dove sono andati tutti gli altri abitanti del villaggio? Cosa è successo veramente sette anni fa?

The Rewinder è un puzzle game adventure in 2D ispirato al folklore tradizionale cinese. È stato realizzato a mano da Misty Mountain Studio e sarà pubblicato da Gamera Game. Nel corso dell'avventura userete i sensi e le sensazioni per alterare i comportamenti e le decisioni dei personaggi in uno splendido stile pixel art che imita l'estetica dei dipinti a inchiostro cinese.

Incontrerete figure mitologiche come i Guardiani degli Spiriti, i Guardiani dell'Aldilà con la testa di bue e la faccia di cavallo e il Tudi Gong (Custode della Terra). Su richiesta degli Spirit Warden, porterete Qi Yun in un piccolo villaggio, che troverà quasi completamente deserto. Dovrete indagare su questo misterioso caso di sparizioni e morti e sulla presenza di spiriti risentiti nella città.