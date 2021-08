Xbox Series X e il mini frigo? Xbox sta 'facendo delle ricerche'

La serie di mini frigo a tema Xbox Series X arriverà quest'anno per la gioia di tutti i fan. Tuttavia, Xbox sta lavorando alacremente per produrre questi elettrodomestici, e anche i dirigenti sono talmente entusiasti che stanno lavorando alla versione del frigo delle normali dimensioni per "scopi di ricerca".

A tal proposito Aaron Greenberg di Xbox ha condiviso via Twitter un'immagine del frigorifero-Xbox Series X a grandezza naturale. E basta guardare la faccia felice di Greenberg per capire quanto siano eccitati a Xbox. "Stiamo facendo alcune ricerche sul Mini-Frigo Xbox Series X!" si legge nel tweet pubblicato nella giornata di oggi.

Questa non è la prima volta che vediamo i frigoriferi su larga scala in natura. L'anno scorso, Xbox ha ospitato un concorso per un fortunato vincitore e non solo, anche diverse celebrità come Snoop Dogg ne hanno ricevuto uno da sfoggiare in casa.

Doing some Xbox Series X Mini-Fridge research! ???????? #XboxandChill pic.twitter.com/ijLw14qV7S — Aaron ?Day One On Game Pass? Greenberg ??????U (@aarongreenberg) August 16, 2021

Per quanto riguarda i mini-frigo, dovrebbero arrivare durante le festività natalizie. La buona notizia è che non saranno limitati solo negli USA, quindi è probabile che diversi giocatori sparsi nel mondo potrebbero diventare i fortunati possessori di un frigorifero Xbox Series X in versione ridotta.

