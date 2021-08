World of Warships pieno zeppo di loot box e microtransazioni scatena la rivolta dei giocatori

Il gioco online gratuito World of Warships è al centro delle polemiche per il suo sistema di monetizzazione che ha portato alcuni giocatori ad abbandonare il programma ufficiale della community del gioco.

Come riportato da MassivelyOP, gli sviluppatori Wargaming negli ultimi anni hanno lentamente cambiato il modo in cui funziona il marketplace del gioco, spingendo sempre più contenuti dietro loot box e sblocchi di oggetti casuali che offuscano il costo effettivo di un contenuto in dollari reali. Ciò ha causato frustrazione in molti giocatori.

Le tensioni sono esplose all'inizio di questo mese, tuttavia, quando Wargaming ha deciso di lanciare nuovamente la famosa USS Missouri, una nave da guerra della seconda guerra mondiale che era stata precedentemente inserita nel gioco nel 2016, quindi rimossa nel 2018. Originariamente pubblicizzato come un oggetto che poteva essere acquistato con la valuta ottenibile del gioco, Wargaming lo ha poi spostato silenziosamente su qualcosa che sarebbe apparso solo casualmente nelle loot box.

Questo non è andato giù a molti. Il programma ufficiale Wargaming Community Contributor ha preso questa mossa come "l'ultima goccia" e alcuni dei suoi membri più importanti, come MightyJingles, che ha oltre 600.000 abbonati YouTube, hanno annunciato l'intenzione di smettere di giocare per protesta. Entro il fine settimana altri 23 utenti si erano uniti alla "rivolta".

Dopo giorni di silenzio da Wargaming, l'azienda ha finalmente risposto alle proteste sui suoi forum ufficiali, dicendo "rispettiamo la loro decisione e vogliamo ringraziarli per i loro contributi, devozione e passione per il gioco e il programma in diversi anni. Auguriamo a tutti loro buona fortuna e speriamo che rimarranno comunque in contatto con noi, saremo sempre qui per parlare".

Wargaming aggiunge quindi "ne abbiamo discusso dalla scorsa settimana e abbiamo deciso di aggiungere un modo alternativo per acquistare la nave" e "forniremo presto dettagli sul nostro Devblog".

