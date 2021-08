Crysis 2 Remastered su PS5 a 1440p/60 fps. Xbox Series X punta ai 4K

Secondo un report di Digital Foundry, Crysis 2 Remastered è stato ottimizzato dallo sviluppatore Crytek per girare "vicino a" 60 frame al secondo e a una risoluzione nativa di 1440p su PlayStation 5. Lo stesso frame rate è previsto su Xbox Series X ma a una risoluzione più alta che potrebbe essere 4K.

È importante notare che Crysis 2 Remastered è stato definito come un progetto cross-gen. Crytek ha quindi utilizzato una versione PlayStation 4 Pro di Crysis 2 su PlayStation 5. Il processo di retrocompatibilità, tuttavia, non dovrebbe preoccupare poiché secondo quanto riferito lo studio ha "imparato dall'originale Crysis Remastered" e i nuovi remaster saranno "significativamente più fluidi" in confronto .

Digital Foundry sottolinea inoltre che Crytek aveva precedentemente migliorato le versioni PlayStation 3 e Xbox 360 dell'originale Crysis. Crysis 2 Remastered, tuttavia, vede Crytek utilizzare le versioni relativamente nuove e migliori come base.

"Per gli ultimi due capitoli della Crysis Trilogy, Crytek ha accesso a versioni PC molto migliori, basate su CryEngine più moderni che supportano le funzionalità DX11. La linea di base per Crysis 2 è quindi il codice DX11, quindi caratteristiche chiave come la tessellation appaiono nel remaster, ma il team è andato oltre".

Crysis 2 Remastered supporterà il ray tracing e una serie di altre opzioni grafiche su PC ma non su console perché Crytek "si sta concentrando sull'ottenere il giusto equilibrio tra fedeltà e prestazioni in un'unica modalità".

Ci sarà anche una versione per Nintendo Switch che, a quanto pare, è sufficientemente ottimizzata per fornire 30 fotogrammi al secondo stabili.

Crysis 2 Remastered e Crysis 3 Remastered usciranno entrambi nei prossimi mesi.

Fonte: Digital Foundry - Segmentnext.