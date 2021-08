Goodbye Volcano High: l'esclusiva PlayStation rinviata al 2022

Goodbye Volcano High, l'esclusiva console PlayStation in arrivo su PS5 e PS4, è stata presentata nel corso del reveal della console next-gen di Sony e ha attirato subito l'attenzione dei fan.

Il titolo sviluppato da KO_OP è un'avventura narrativa che, in precedenza, era prevista in uscita nel 2021. Tuttavia, lo studio ha annunciato con un comunicato ufficiale il rinvio al 2022.

"Il 2020 ci ha visto riavviare il lavoro sulla narrativa del nostro gioco", si legge nel comunicato. Questo, insieme agli eventi del 2020, "hanno ritardato la nostra tempistica di lancio. Quindi stiamo facendo quello che siamo sicuri sia ormai un annuncio atteso: Goodbye Volcano High arriverà nel 2022, non nel 2021".

"È stato un anno davvero difficile per molte ragioni e la salute mentale e fisica del team viene prima di tutto. Non vogliamo periodi di crunch e non vogliamo metterci in situazioni stressanti per finire il gioco entro il 2021".

"Speriamo che non sia troppo una seccatura dover aspettare ancora un po'. Grazie a coloro che ci hanno sostenuto sin dal primo giorno e a coloro che si sono uniti a noi lungo la strada. Apprezziamo voi e il vostro supporto".

Goodbye Volcano High è previsto in uscita su PS5, PS4 e PC.

