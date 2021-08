NHL 22 ha una data di uscita e un reveal trailer. Sfrutterà il Frostbite Engine

Attraverso un comunicato stampa, Electronic Arts riserva un trattamento da superstar agli appassionati di hockey di tutto il mondo con EA SPORTS NHL 22, un'esperienza di hockey rivoluzionaria in arrivo sulle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S, nonché su PlayStation 4 e Xbox One il 15 ottobre.

Alimentato ora dal motore Frostbite, ogni giocatore ed ogni stadio del mondo reale avrà dettagli grafici senza rivali, mentre l'aggiunta della Superstar X-Factors eleverà le più grandi stelle della lega ad un livello completamente nuovo di gioco basato sulle loro abilità. Il centrale superstar dei Toronto Maple Leafs Auston Matthews, le cui abilità di livello mondiale personificano l'essenza di un X-Factor sul ghiaccio, torna sulla copertina di EA SPORTS NHL in NHL 22 dopo un incredibile stagione 2020-21 in cui ha vinto anche il "Maurice Rocket Richard Trophy" per aver segnato il maggior numero di reti nella stagione regolare.

"Sono entusiasta di lavorare di nuovo con EA SPORTS e di tornare sul ghiaccio in NHL 22", ha dichiarato Auston Matthews dei Toronto Maple Leafs. "Quest'anno, Superstar X-Factors porta nel gioco un livello completamente nuovo di competizione e strategie d'élite e sarete in grado di scatenare la mia abilità 'Shock and Awe' per tiri emozionanti a rete".

Per la prima volta in assoluto, il motore Frostbite arriva nel franchise NHL di EA SPORTS, realizzando in NHL 22 il più grande balzo in avanti nella grafica e nel game play della storia del franchise. I giocatori prenderanno vita attraverso sembianze migliorate, animazioni dei tessuti e micro-dettagli delle uniformi, il tutto realizzato in una risoluzione più elevata per rendere visibile ogni dettaglio. Accanto a questi progressi, verrà potenziata la percezione spaziale per consentire ai giocatori di accorgersi e reagire meglio a cosa avviene intorno a loro. Oltre ai dettagli del giocatore migliorati e alla fedeltà visiva, il gameplay sul ghiaccio vedrà un ulteriore perfezionamento, come nel caso delle interazioni dei bastoni fisicamente più accurate, solo uno dei tanti miglioramenti del gameplay in arrivo su NHL 22.

Con l'introduzione di Superstar X-Factors, un sistema rivoluzionario che rilascia abilità uniche per i migliori giocatori del gioco, ispirate alle loro capacità individuali del mondo reale, le Superstar in NHL 22 si sentiranno decisamente come le loro controparti nella vita reale. Superstar X-Factors offre due elementi chiave per elevare l'élite dell'hockey e staccarla dal gruppo: le Abilità di Zona e le Abilità Superstar. Le Abilità di Zona apportano miglioramenti rivoluzionari ai migliori giocatori, mentre le Abilità Superstar rappresentano abilità di grado superiore riservate agli atleti che giocano ad alto livello.

Giocatori come Leon Draisaitl, attaccante di Edmonton Oilers, la cui abilità "Tape to Tape" riflette il suo passaggio principale d'élite; o l'X-factor "Contortionist" del portiere dei Tampa Bay Lightning Andrei Vasilevskiy, che aumenta la sua capacità di effettuare parate folli e contorte con facilità, avrà un profondo impatto sul gameplay di NHL 22. Superstar X-Factors non solo apporta nuove sfaccettature al gameplay, ma aggiunge anche nuovi aspetti alle modalità Franchise, Be A Pro, Hockey Ultimate Team e World of Chel.

I fan che preordinano NHL 22 riceveranno una varietà di contenuti bonus di gioco. L'edizione EA SPORTS NHL 22 X-Factor include le versioni del gioco per PlayStation 4 e PlayStation 5 o Xbox One e Xbox Series X|S, tre giorni di accesso anticipato, fino a 10 pacchetti HUT Diamond Player a scelta, un pacchetto HUT X-Factor a scelta del giocatore, il pacchetto iniziale HUT X-Factor Power-Up, fino a quattro pacchetti potenziamento HUT X-Factor Power-Up, cinque abilità World of Chel X-Factor Zone sbloccate, cinque borse hockey sbloccate, due slot sbloccati Be A Pro X-Factor e punti XP Boost e Bonus Trait.