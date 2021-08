PS5 tornerà disponibile da Mediaworld la prossima settimana, ecco data e orari

Se siete ancora alla ricerca di una PlayStation 5, ci sono buone notizie: a partire dalla settimana prossima sul sito di Mediaworld torneranno nuove scorte. La catena di negozi tramite un post su Facebook ha annunciato data e ora in cui si potrà accedere alla pagina di prenotazione.

"Le vacanze al mare sono finite? Non temere, perché presto potrai tornare a immergerti nelle emozioni di PS5 digital e standard, nuovamente disponibili sul sito https://games.mediaworld.it/ rispettivamente dal 25 e 26 agosto, sempre intorno alle 15:00" si legge nel post.

Mediaworld ricorda inoltre che, se volete acquistare rapidamente, dovrete essere già registrati al loro sito avere una carta di credito o un account PayPal attivi e aver inserito tutti i vostri dati correttamente. Se siete a posto con questi requisiti, allora non vi resta che aspettare la prossima settimana e provare ad acquistare una PS5.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Non ci resta che augurare buona fortuna a tutti quelli che parteciperanno a questi due giorni.