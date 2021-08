Switch a 21 milioni di unità vendute in Giappone. PS5 sfiora 1 milione, Xbox Series X/S ad appena 71.000

Famitsu ha pubblicato i dati stimati sulle vendite di software e hardware per giochi fisici per il Giappone per la settimana che va dal 9 agosto 2021 al 15 agosto 2021.

Anche questa volta, per quanto riguarda il lato hardware, Switch domina la classifica, per un totale di 96.297 unità suddivise in 75.547 per quanto riguarda Nintendo Switch e 14.187 Switch Lite. La console di Nintendo è seguita da PlayStation 5 che nella settimana di riferimento ha venduto 7.143 unità per quanto riguarda PlayStation 5 Standard e 1.913 per quanto riguarda PlayStation 5 Digital Edition: in totale la console di Sony ha raggiunto quasi il milione di unità vendute.

PlayStation 4 si trova alla quinta posizione e sotto, in sesta posizione, troviamo Xbox Series X che nella settimana di riferimento ha venduto 822 unità. Xbox Series S è ultima in questa classifica con 432 unità vendute: in totale, le console Xbox raggiungono oltre 71.000 unità vendute totali in Giappone.

Di seguito potete dare uno sguardo alla classifica hardware giapponese:

Switch - 75.547 (16.845.143) Switch Lite - 14.187 (4.009.680) PlayStation 5 - 7.143 (803.906) PlayStation 5 Digital Edition - 1.913 (158.883) PlayStation 4 - 1.170 (7.802.981) Xbox Series X - 822 (51.161) New 2DS LL (including 2DS) - 539 (1.170.274) Xbox Series S - 434 (20.684)

Fonte: Gematsu