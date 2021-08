The Gunk per Xbox e PC è sparito dai radar ma uscirà nel 2021. Presto nuovi dettagli

I prossimi mesi sembrano piuttosto impegnativi per i giocatori Xbox con l'arrivo di titoli come Psychonauts 2, The Artful Escape, Forza Horizon 5 e Halo Infinite.

Un'uscita importante che sembra "mancare all'appello" è quella di The Gunk. Sviluppato da Thunderful Games, creatori della serie SteamWorld, il titolo è stato annunciato con una finestra di lancio fissata al mese di settembre del 2021.

Non ci sono stati molti aggiornamenti o nuovi filmati di gioco nell'ultimo anno, ma sembra che presto arriverà un annuncio. Thunderful Games ha confermato su Twitter che il platform 3D è ancora in programma per uscire nel 2021 con ulteriori informazioni "in arrivo". Resta però da vedere se verrà lanciato ancora a settembre o se è stato rinviato alla fine dell'anno.

Yes it is! More info will be coming soon ? — Thunderful Games (@Thunderfulgames) August 18, 2021

The Gunk è attualmente in sviluppo per Xbox One, Xbox Series X/S e PC senza piani per il lancio su Nintendo Switch o PlayStation. Il titolo vede i giocatori viaggiare su un pianeta afflitto da un parassita che copre tutto con una strana "sporcizia" appiccicosa. Gli sviluppatori hanno confermato che la storia principale offre circa otto ore di gameplay ma ci saranno anche contenuti extra per tenere occupati i giocatori.

