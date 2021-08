Quake su PS5 in 4K a 120Hz sfrutterà tutte le funzionalità del DualSense

Nella serata di ieri id Software ha annunciato una versione rimasterizzata dell'iconico Quake per PC e console moderne. Ora, in un nuovo post sul blog, PlayStation delinea tutti i dettagli riguardanti la versione per PlayStation 5.

I giocatori possono provare l'intera campagna per giocatore singolo, così come le sue due espansioni, oltre al supporto multipiattaforma per il gioco cooperativo fino a quattro giocatori, il deathmatch con un massimo di otto giocatori, oltre a miglioramenti dell'illuminazione e dei modelli. In particolare, per quanto riguarda la versione PlayStation 5, i giocatori potranno anche sperimentare ulteriori caratteristiche che sfruttano la tecnologia di nuova generazione della console.

"Oltre al futuro supporto pianificato per la risoluzione 4K nativa e le frequenze di aggiornamento di 120Hz - una prospettiva entusiasmante per tutti i fan degli sparatutto veloci - la riedizione di Quake includerà anche il supporto del controller wireless DualSense, che offre ai giocatori feedback aptico, trigger adattivi, mira in movimento e audio di gioco tramite gli altoparlanti della periferica" si legge nell'articolo.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Quake non solo è disponibile su PlayStation 5, ma anche su PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Fonte: PlayStation Blog