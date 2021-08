Away: The Survival Series, la natura selvaggia vi attende su PC, PS4 e PS5 con una data di uscita

Away: The Survival Series ci invita a sopravvivere in un mondo selvaggio e molto, molto animale. Sviluppato dallo studio Breaking Walls, il titolo ci offre l'opportunità di sperimentare in terza persona come si vive un'avventura nella pelle di specie diverse. Ispirato ai documentari, il gioco sarà disponibile digitalmente per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam il 28 settembre e fisicamente per PlayStation 5 e PlayStation 4 il 1 ottobre.

L'edizione fisica includerà: il gioco, una colonna sonora in digitale, un art book digitale con 75 pagine di immagini, un pacchetto Augmented Reality Experience e una cartolina fisica. La versione fisica tuttavia sarà disponibile solo per un periodo limitato.

In Away: The Survival Series tutto inizia con una tempesta. Una serie di disastri naturali minaccia gli ecosistemi di ogni specie del pianeta. Con l'avvicinarsi del cataclisma, i giocatori devono viaggiare alla ricerca di terre più sicure nei panni di uno scoiattolo volante. "Dalle cime degli alberi al suolo della foresta, immergiti nella natura mentre esplori un mondo vibrante e brulicante di vita, ma fai attenzione ai pericoli che ti aspettano nel tuo viaggio" si legge nella descrizione. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Away: The Survival Series ci invita a vivere il mondo da una prospettiva totalmente nuova. Saremo in grado di esplorare territori diversi e dettagliati, carichi di tutti i tipi di fauna e flora. Un'avventura da non perdere anche per chi ama i documentari naturalistici.

Fonte: Push Square