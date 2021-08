Frostpunk 2: 11 Bit Studios contro un rivenditore di key che ha messo a listino il gioco prima dell'annuncio del prezzo

11 Bit Studios si è scagliato contro il rivenditore di key Kinguin per aver avviato i preordini di Frostpunk 2.

Frostpunk 2, che è stato appena rivelato, non ha ancora una data di uscita e 11 Bit non ha annunciato un prezzo ufficiale. In effetti, al momento non è possibile preordinare il gioco, a meno che non si visualizzino gli elenchi su Kinguin (non più disponibili).

Su Twitter, 11 Bit si è scagliato contro l'elenco che svelava un pre-order di circa $37, aggiungendo che lo studio non ha nemmeno generato alcuna key per il gioco.

ANNOUNCEMENT!

We don't know the price of our game yet, we don't have any keys. Some SHITTY SCAMMER sells Frostpunk 2 on pre-order under umbrella of another CROOK Kinguin?!

Re-tweet & let's make some noise to stop it. Media folks?@gameinformer @pcgamer @eurogamer @gamestar_de pic.twitter.com/sx7uX6sciq — Frostpunk 2 ? (@frostpunkgame) August 19, 2021

Sebbene Kinguin stesso non sia stato troppo preso di mira dagli sviluppatori, a rivenditori come G2A, che hanno consentito la vendita di key rubate sulle loro piattaforme e che non hanno fatto abbastanza per verificarne la fonte, non è andata altrettanto bene. In casi come questi gli sviluppatori ci sono andati giù in modo decisamente più pesante.

I prezzi su questi siti sono in genere più economici rispetto ad altri punti vendita affidabili come Humble o GMG, il che rende la prospettiva allettante per i giocatori. Sfortunatamente, alcuni di questi elenchi contengono key acquistate utilizzando carte di credito rubate, ad esempio.

Fonte: VG247.