Avowed e The Outer Worlds 2 sarebbero già giocabili, secondo Josh Sawyer di Obsidian

Avowed e The Outer Worlds 2 sono due titoli presentati durante gli eventi Xbox esclusivamente sotto forma di teaser trailer: questo significa che entrambi sono parecchio lontani dalla release, qualcosa che era già stato confermato dai loro sviluppatori.

Tuttavia, nonostante l'attesa sia ancora lunga, pare che sia il nuovo RPG di Obsidian che il sequel di The Outer World, siano già disponibili in formato giocabile. Questo è quanto implicato da Josh Sawyer, director di Obsidian, su Twitter.

Il designer ha voluto condividere su Twitter una lista di titoli a cui ha giocato gli ultimi tempi e, fra di essi, abbiamo Hitman: Blood Money e Prey, segno che Sawyer stia snellendo la sua backloggery.

In aggiunta a questi, lo sviluppatore ha fatto anche un mini-elenco, segnalando i giochi a cui ha giocato, ma che non sono ancora disponibili pubblicamente. I titoli in questione? Come avrete già capito, parla proprio di Avowed, The Outer Worlds 2 e un titolo inedito diretto da lui stesso di cui non conosciamo l'identità.

(unreleased: Avowed, Outer Worlds 2, & my game?) — Josh Sawyer (@jesawyer) August 20, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Il fatto che Sawyer abbia giocato a questi due titoli non significa che i giochi siano prossimi o vicini all'uscita: dato che stiamo parlando di uno sviluppatore di Obsidian, è probabile che abbia testato entrambi i software in versione alpha oppure, molto semplicemente, per "giocare" intende "lavorarci su".

In ogni caso, se esiste un qualcosa di giocabile di entrambi i titoli, significa che lo sviluppo è iniziato e che siamo nel bel mezzo della produzione: una buona notizia per chi temeva non avessero ancora abbandonato la fase di concept.

Non conosciamo la data d'uscita di questi titoli e un'uscita nel 2022 è altamente improbabile: pertanto, non possiamo far altro che aspettare i prossimi sviluppi e le future news.

Fonte: Twitter