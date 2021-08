PlayStation investirà in studi come Kojima Production e From Software. Il Giappone è cruciale

Sony Interactive Entertainment vuole investire e continuerà ad investire nei team di sviluppo esterni con sede in Giappone, come confermato dal capo di PlayStation Studios, Hermen Hulst.

In una recente intervista con GameInformer, Hulst ha voluto riaffermare l'identità di PlayStation come azienda giapponese, cercando di ribattere i rumor insistenti che la vedrebbero sempre più interessata a spostare il proprio business in America, concentrandosi sulle produzioni made-in-USA degli studi locali.

"Dirò che, in qualche modo, siamo ancora una società giapponese. Questa è la nostra eredità. Fa ancora parte di ciò che siamo. Adoriamo i nostri giochi giapponesi. Stiamo costruendo il Team ASOBI sotto Nicolas Doucet, quindi stiamo effettivamente investendo in quella squadra. La gente a volte dimentica che abbiamo Polyphony Digital, che è una squadra in due sedi. Stiamo investendo anche nel nostro gruppo di sviluppo esterno con sede a Tokyo e questo è un team che ha ovviamente lavorato con artisti del calibro di FromSoftware e Kojima Productions. Quindi siamo molto interessati nello sviluppo giapponese, si tratta di qualcosa che amiamo... Penso che sia una parte così fondamentale dell'identità di PlayStation, che non riesco a vederci allontanare dallo sviluppo giapponese o asiatico.".

Le parole del dirigente sono sicuramente confortanti, ma basteranno a placare i timori dei fan PlayStation, i quali proprio grazie a questa piattaforma si sono avvicinati ai videogiochi giapponesi?

Qualche mese fa, Hulst dichiarò che Sony Interactive Entertainment aveva oltre 25 titoli in sviluppo per PlayStation 5 e che metà di essi erano nuove IP. Che fra di loro ci sia anche qualche software nipponico?

Fonte: Gematsu