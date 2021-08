Hollow Knight infrange il suo precedente record di giocatori...ma nessuno sa il perché!

Nel mese di agosto, il popolare e amato metroidvania Hollow Knight ha infranto il suo precedente record di giocatori connessi contemporaneamente, il che è indubbiamente buono...ma come ha fatto?

Il mistero è sicuramente intrigante: il precedente picco d'utenza è stato registrato il 24 giugno scorso, con 11.893 giocatori e, da quel momento, il numero ha continuato a salire, fino ad arrivare al picco del 5 agosto, di ben 12.891 utenti.

Solitamente, assistiamo ad un aumento dei giocatori quando viene rilasciato un nuovo DLC, oppure un'espansione, ma il tanto atteso Hollow Knight Silksong non ha ancora nemmeno una data d'uscita, quindi non può essere quella la causa scatenante.

Un altro motivo potrebbe essere l'influenza di uno streamer o youtuber popolare, il quale, con i suoi contenuti, spinge i suoi fan a provare il titolo e donargli così nuova linfa. Tuttavia, al momento, Twitch segnala che gli stream di Hollow Knight hanno solamente poco più di 500 spettatori.

Insomma, pare che quest'estate tutti abbiano deciso, senza motivo o giustificazione, di prendere in mano Hollow Knight. Considerando la qualità del gioco, non è decisamente una brutta notizia.

In attesa dell'uscita di Silksong, prima o poi, forse ripassare il gameplay e le meccaniche di gioco di Hollow Knight non sarebbe una cattiva idea, non credete anche voi?

Fonte: PCGamesN