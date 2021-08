Devil May Cry compie oggi 20 anni! La serie d'azione di Capcom ha avuto inizio il 23 agosto 2001, con l'uscita di Devil May Cry su PlayStation 2.

Il gioco è stato diretto dal leggendario sviluppatore Hideki Kamiya, ora presso Platinum Games e vede come protagonista Dante, un letale cacciatore di demoni famoso per i suoi capelli bianchi, grandi spade e le pistole caratteristiche, Ebony & Ivory.

Devil May Cry è stato un successo e ha generato un franchise che ha visto cinque giochi e il titolo del 2013 di Ninja Theory DmC: Devil May Cry.

Il primo Devil May Cry viene ricordato per il suo gameplay reattivo e fluido e per l'azione divertente. Mentre il più recente, DMC5, è arrivato nella Special Edition anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Fonte: Eurogamer.net.