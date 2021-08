F1 2021 riattiva l'audio 3D su PS5 con una nuova patch

Buone notizie per i giocatori di F1 2021 su PS5: Codemasters ha pubblicato una nuova patch che aggiorna il gioco alla versione 1.07 e reintroduce l'audio 3D precedentemente disattivato sulle console next-gen di Sony.

Questa è la seconda funzionalità specifica per PS5 che è stata rimossa dal gioco dalla sua uscita, con il ray-tracing che è stata la prima vittima prima di essere reintrodotto in un secondo momento sempre con una patch. Oltre a questo la patch risolve una serie di altri problemi che riguardavano ad esempio le statistiche dei piloti, o una serie di piste che non erano disponibili per i giocatori.

Non solo, ma sono stati bilanciati diversi capitoli sia nel livello di difficoltà Difficile che Impegnativo. L'intelligenza artificiale non supererà più la safety car quando sta finendo il suo giro e la chiusura del gioco durante il cambio di stagione in MyTeam non comporta più che l'utente non abbia più il nome della squadra, il fornitore del motore o lo sponsor.

Le note della patch sono corpose, pertanto, per tutte le modifiche, potete cliccare qui per visionarle per intero.

Fonte: PSU