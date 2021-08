DAZN è un disastro alla prima giornata di Serie A e i meme a tema videogiochi invadono la rete

Gli appassionati e i tifosi di calcio avranno sicuramente visto la prima giornata della Serie A italiana. O almeno ci hanno provato...

Già, perché DAZN ha reso molto difficile seguire la prima giornata a causa di numerosi disservizi, con streaming bloccati e immagini decisamente pessime.

In molti hanno protestato contro la piattaforma ma, come segnalano i colleghi di Multiplayer.it, qualcuno ha deciso di fare un po' di ironia, creando divertenti meme a tema videogiochi.

Ad esempio, c'è chi ha criticato il 4K di DAZN riproponendo International Soccer per Commodore 64, o chi ha paragonato Diletta Leotta alla vecchia versione di Lara Croft.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Da me #DAZN si vedeva benone, la Leotta è proprio una bella donna nulla da dire pic.twitter.com/nAzshvPhpW — Braioz (@braioz) August 21, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ma non è finita qui, altri hanno scherzato con Kick Off per Amiga 500 e altri vecchi giochi di calcio.

Qui da me #DAZN si vede abbastanza bene. pic.twitter.com/sprVhNI0X7 — Babbo Natale (@Santas_Official) August 21, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Da me si vede bene, l'Inter è passata in vantaggio.#DAZN pic.twitter.com/LSm8i8WHtK — Juanito (@juanito92e) August 21, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Non capisco le polemiche. La serie A la sto vedendo benissimo. #Dazn pic.twitter.com/kGVBC9xdvt — Cristiano Bosco (@cristianobosco) August 21, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Insomma, DAZN non è stato esattamente impeccabile durante la prima giornata di Serie A e, naturalmente, i tifosi sperano che la situazione non si ripeta in futuro.

Che ne pensate?

Fonte: Twitter.