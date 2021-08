Hideo Kojima festeggia 58 anni! PlayStation e l'industria celebrano il compleanno del leggendario autore

Il 24 agosto 1963 è nato Hideo Kojima, questo significa che oggi il leggendario sviluppatore compie 58 anni!

Kojima stesso ha voluto celebrare il suo compleanno con un messaggio su Twitter che recita: "oggi compio 58 anni e, sebbene il mio corpo si stia indebolendo, la mia creatività non sta ancora tramontando. Finché il mio cervello non perderà il suo potere creativo, continuerò a sforzarmi di creare cose. Questo è il mio istinto, ed è quello che amo fare. Grazie".

In risposta sono arrivati gli auguri di Helmen Hulst di Sony che ha detto "credo che la tua creatività sia eterna".

Non sono mancati altri auguri dai big dell'industria, come Cory Barlog o Geoff Keighley. Anche la band dei CHVRCHES, che ha realizzato l'omonimo brano musicale di Death Stranding, ha festeggiato Kojima.

Happy birthday brother! I think your creativity is eternal. — Hermen Hulst (@hermenhulst) August 24, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Happy Birthday, big boss!??? — cory barlog ? (@corybarlog) August 24, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

I'm so glad to hear you are happy! You deserve it! — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 24, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Happy birthday, @Kojima_Hideo @HIDEO_KOJIMA_EN! Thank you for letting us be a small part of your magic universe ???? pic.twitter.com/yuHtWOBpR1 — CHVRCHES (@CHVRCHES) August 24, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Beh che dire, tanti auguri Hideo Kojima!

Fonte: Twitter.