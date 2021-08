The Gunk: l'esclusiva Xbox dai papà di SteamWorld ha un nuovo trailer gameplay

Uno dei giochi finali dell'evento Xbox alla Gamescom 2021 è particolarmente gradito dato che si tratta di un progetto che era sparito dai radar da ormai più di un anno.

Stiamo parlando di The Gunk, un action adventure in terza persona ambientato su un pianeta alieno tanto splendido quanto pericoloso a causa di creature ostili ma anche di una letale e misteriosa "sporcizia" che ha corrotto grosse porzioni della superficie. Starà a noi giocatori esplorare, craftare e ovviamente sopravvivere svelando i segreti del pianeta.

Ecco il nuovo trailer mostrato per l'occasione. Una nuova avventura dai creatori dell'universo di SteamWorld, Image & Form Games.

The Gunk non ha ancora una data di uscita ma per ora è previsto per il 2021 e sarà disponibile anche su Xbox Game Pass.