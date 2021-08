Halo Infinite e Elden Ring avranno un video gameplay alla Gamescom Opening Night Live?

Ci siamo: mancano pochissimi minuti alla Gamescom Opening Night Live. Geoff Keighley, il conduttore dell'evento, ha pubblicato su Twitter alcuni degli sviluppatori (PlayStation compresa) che saranno presenti e che mostreranno giochi già annunciati o world premiere.

Ma cosa dobbiamo aspettarci? Quali giochi saremo in grado di vedere? Per adesso non lo sappiamo ancora, anche se alcune indiscrezioni indicano che giochi come Elden Ring e Halo Infinite presenzieranno all'evento con un probabile video gameplay. Da cosa nasce questa ipotesi? E' presto detto.

Guardando il regolamento delle nomination ai Gamescom Awards 2021, troviamo che i giochi in lizza devono "presentare un video di gioco di circa 10 minuti per dimostrare le meccaniche di gameplay, i suoni, le angolazioni della telecamera e la grafica rappresentativa del gioco". Halo Infinite ed Elden Ring sono tra i titoli presenti nelle nomination pertanto è lecito pensare che vedremo qualche nuovo dettaglio di questi giochi.

To qualify for award nomination at Gamescom tomorrow, approximately 10 minutes of Halo Infinite gameplay video has been submitted in accordance with entry requirements. pic.twitter.com/njhEnsQmw3 — Xbox News (@_XboxNews) August 24, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per adesso si tratta solo di ipotesi, ma non disperate: tra pochissimo sapremo se questi rumor sono veri oppure no. Continuate a rimanere sintonizzati con noi. Seguiremo la Gamescom Opening Night Live in diretta!

Fonte: Gamescom