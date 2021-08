Magic: The Gathering la serie TV di Netflix ha una finestra di lancio

I fan di Magic: The Gathering aspettavano notizie sulla prossima serie Netflix da un po' di tempo e finalmente abbiamo alcune nuove informazioni.

Originariamente prevista per il debutto quest'anno e rinviata a causa della pandemia di Covid-19, la serie animata è pronta ad arrivare alla fine del 2022. La produzione sta attualmente aumentando e tutte le sceneggiature sono scritte e registrate, con l'ex Superman Brandon Routh che presterà la sua voce al personaggio Gideon, un iconico Planeswalker (i personaggi chiave e gli esseri più potenti del gioco).

Nonostante sia stato originariamente annunciato come un progetto dei Russo Brothers, i recenti cambiamenti al team esecutivo significano che la serie sarà guidata dal produttore esecutivo Jeff Kline (Transformers: Prime) e dal co-produttore esecutivo e story editor Steve Melching (Star Wars: The Clone Wars) .

"Sono grato ai Russo per avermi portato nel mondo di Magic: The Gathering, in particolare, durante la cena in uno dei loro ristoranti di Cleveland", ha detto Kline a Deadline la scorsa settimana.

La serie è stata annunciata come parte del Magic Showcase 2021, insieme ad annunci come un crossover tra Magic: The Gathering e Lord of the Rings e Warhammer 40K.

Se non siete giocatori di Magic: The Gathering o non avete familiarità con la lore del gioco, sappiate che la serie presenterà una trama completamente nuova.

Fonte: Cnet.com.