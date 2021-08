Jumanji sta per diventare un videogioco basato sul film originale

Qualcuno sta realizzando un videogioco del gioco da tavolo Jumanji originale presente nel classico film del 1995.

Quindi, per essere chiari, è un videogioco basato sul gioco nel film. Non sul film stesso. O sui film più recenti.

Lo sviluppo è in corso per PC e Nintendo Switch presso Marmalade Game Studio, un piccolo team che in precedenza ha convertito giochi da tavolo più tradizionali come Monopoly e Cluedo.

Al momento sappiamo molto poco di questo JUMANJI: The Curse Returns, quindi è difficile dire quanto sarà buono una volta lanciato.

Qui sotto, potete vedere il trailer pubblicato da Marmalade Game Studio:

"Un gioco che sa trasportar chi questo mondo vuol lasciar... tira i dadi, leggi gli indovinelli e vivi il gioco da tavolo dal film originale del 1995 in uno stile digitale contemporaneo. Jumanji evocherà una giungla magica e conquisterà la città, a meno che non lo fermerai!", si legge nella descrizione ufficiale.

"Affronta i pericoli insieme ad amici e familiari e preparati per un'avventura cooperativa divertente e leggera senza eguali. In ogni turno dovrai abbinare l'oggetto corretto necessario per ricacciare le minacce nel tabellone. A causa dei limiti di tempo, per vincere dovrete collaborare. Affronterete coccodrilli, elefanti, rinoceronti e molto altro, in aggiunta a terribili rampicanti che vogliono intrappolarvi! E se il gioco libera Van Pelt, il cacciatore comparirà in maniera casuale per ostacolare la tua squadra! Insieme alla tua squadra, hai il compito di impedire a Jumanji di invadere la città! Collabora con i compagni, raggiungi il centro del tabellone... e vinci la partita".

"Senti il suono dei tamburi?"

