Monster Rancher 1&2 DX, la serie JRPG torna su PC, Nintendo Switch e smartphone

Koei Tecmo ha confermato che è in arrivo una versione inglese di Monster Rancher 1 & 2 DX a partire dal 9 dicembre 2021. Le piattaforme interessate saranno PC, Nintendo Switch e dispositivi mobile.

Questa edizione offre diverse nuove funzionalità, tra cui la possibilità di accedere agli effetti sonori della versione originale e l'aggiunta di una modalità ad alta velocità. Presenta anche mostri che in precedenza erano esclusivi della versione giapponese del gioco, più slot per mostri e più slot di archiviazione insieme a una modalità di battaglie classificate.

L'annuncio è arrivato su Twitter insieme a un video ufficiale del produttore esecutivo della serie Monster Rancher Kazumi Fujita. I giochi di Monster Rancher sono apparsi originariamente su Nintendo Switch e dispositivi mobile in Giappone. L'originale Monster Rancher è arrivato prima alla fine del 2019, ricevendo in seguito una serie di aggiornamenti. Successivamente, Monster Rancher 2 è arrivato a settembre 2020.

The #MonsterRancher series makes its triumphant return on Nintendo Switch, Steam, iPhone, iPad, and iPod touch, with Monster Rancher 1 & 2 DX!



Raise your own monsters and train them to compete against other eccentric creatures in combat and tournaments.



Coming 09/12/21! pic.twitter.com/TPCHggiaYv — KOEI TECMO EUROPE (@koeitecmoeurope) August 26, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ricordiamo ancora che Monster Rancher 1 & 2 saranno disponibili dal 9 dicembre.