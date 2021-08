Nickelodeon All-Star Brawl si arricchisce con due nuovi personaggi: CatDog e April O'Neil di Teenage Mutant Ninja Turtles. Si punta ad avere il roster più grande mai apparso in un picchiaduro e in fatti, ulteriori novità arriveranno in seguito. Annunciata anche una versione per Steam, che però arriverà probabilmente nel 2022.