Nintendo perde il designer di NES e SNES Lance Barr che lascia la società dopo 39 anni

Lance Barr, designer delle console NES e SNES in America, ha annunciato la sua partenza da Nintendo dopo un periodo di quasi 39 anni. Più di recente, Barr ha aiutato a progettare il controller Nunchuck di Wii.

Barr è entrato per la prima volta in Nintendo nel 1982 come design e brand director, inizialmente lavorando su cabinati arcade. Ma sono state le sue riprogettazioni del Famicom giapponese e del Super Famicom che lo hanno visto lasciare un segno indelebile nella storia dei videogiochi.

"Il design originale del NES è stato elaborato nell'arco di diversi mesi, compreso un soggiorno di un paio di mesi mentre lavoravo in Giappone presso NCL. Il design è stato concepito come un sistema wireless e modulare, progettato per assomigliare più a un elegante sistema stereo piuttosto che di un giocattolo elettronico. Dopo la prima proiezione pubblica negli Stati Uniti al Consumer Electronics Show, mi è stato chiesto di riprogettare il case in base a nuovi requisiti ingegneristici" aveva dichiarato in un'intervista del 2005.

L'influenza del design di Barr ha toccato anche il controller lightgun NES Zapper, l'arcade stick NES Advantage e il pad NES Max. Ha anche lavorato alla console NES aggiornata con i giochi caricati dall'alto e alla riprogettazione del Super NES.

Fonte: GamesIndustry